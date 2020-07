Tenda e emergência do Hospital de Caridade de Canela passam por desinfecção

Continua depois da publicidade

O Hospital de Caridade de Canela, com o apoio da empresa Espaço Natural que ofereceu um serviço voluntário e gratuito, promoveu na manhã desta sexta-feira (10) a desinfecção de ambientes da casa de saúde com o objetivo de combater o novo coronavírus.

A higienização foi executada utilizando um produto específico para a limpeza hospitalar que possui uma mistura com dois princípios ativos: biguanida polimérica e quaternário de amônio.

O produto possui uma ampla ação antibactericida, sendo efetivo contra o novo coronavírus e o vírus da Influenza H1N1.

A dedetização foi realizada no interior da tenda do HCC – espaço destinado exclusivamente para atender pacientes com sintomas gripais e também na emergência do hospital, contando com acompanhamento do médico veterinário do Departamento de Agricultura da Prefeitura de Canela, Rafael Mendes.

O interventor do HCC, Luiz Cláudio da Silva, vistoriou a ação e ressalta a importância desta medida. “Estamos todos preocupados com a evolução deste vírus e a desinfecção do hospital é uma forma de proporcionarmos um pouco mais de tranquilidade aos profissionais da saúde e a comunidade”, frisa Luiz Cláudio.

Fotos: Rafael Zimmermann