2ª Cia de Bombeiros teve final de semana agitado em serviço

Continua depois da publicidade

Gramado – O Corpo de Bombeiros do município atendeu sete ocorrências durante o final de semana no município, entre eles atendimentos pré-hospitalares, princípio de incêndio, remoção de fonte de risco e acidente de trânsito.

A primeira ação foi um atendimento pré-hospitalar, no qual a vítima apresentava dores no abdômen. No local, o paciente estava em sua cama, com duas feridas cirúrgicas no abdômen decorrentes de um procedimento médico que havia ocorrido a cinco dias no estado de Santa Catarina. O ferimento apresentava edema e um leve eritema, situação que impossibilitava o paciente de sentar. A vítima foi conduzido ao Hospital Arcanjo São Miguel.

A segunda ocorrência foi uma queda de criança. No local, a vítima havia sofrido uma queda da própria altura após escorregar em uma superfície molhada conforme contou a mãe da criança.

A criança chorava e reclamava de dor no tórax posterior e na coluna. Em exame realizado na paciente, não foi verificado nenhum traumatismo de crânios e os estímulos aos membros inferiores foram respondidos. A criança foi acalmada, imobilizada e conduzida ao HASM.

A terceira ocorrência foi informada via ligação ao 193, segundo informações, estaria ocorrendo um incêndio em residência. A guarnição se deslocou imediatamente ao local informado, lá foi verificado se tratar de um curto-circuito em um chuveiro elétrico devido aos fios não comportarem a amperagem do chuveiro. Foi realizado o corte dos fios e efetuada a retirada do chuveiro, feito o isolamento dos mesmos com fita isolante e a proprietária foi orientada a chamar um eletricista, para realizar a revisão da rede elétrica antes de recolocar outro chuveiro.

No período entre 10h20min e 15h, uma equipe foi encarregada para atender duas ocorrência de remoção de fonte de perigo.

A primeira ocorrência envolvia uma árvore caída. No local, o vegetal estava caído sobre o portão de entrada da residência. Foi realizado o corte com auxílio de motosseras. A queda acabou danificando o pilar do portão e parte da cerca frontal.

A segunda ocorrência de remoção de fonte de perigo envolvia abelhas. Chegando no local, o enxame de abelhas já havia saído do local.

No início da noite, por volta das 18h10min, a guarnição foi acionada para atender uma ocorrência de princípio de incêndio em um tranformador no bairro Mato Queimado.

A RGE foi acionada, mas no local não foi encontrado indício ou vestígio que houvesse fogo no transformador.

A última ocorrência atendida pela guarnição gramadense se tratava de um acidente de trânsito. A equipe de resgate foi solicitada pelo SAMU. No local, próximo ao bairro Três Pinheiros, foi encontrado a condutora do veículo. Segundo a vítima, ela havia perdido o controle, saído da pista e o veículo havia ficado preso na vala. A condutora não sofreu nenhum ferimento. Ela foi orientada sobre o processo que deveria ser realizado.



Canela – Na sexta-feira (17), apenas uma ocorrência foi atendida. A guarnição foi acionada no bairro São José para realizar um atendimento pré-hospitalar. A vítima havia sofrido uma queda da própria altura. O paciente foi imobilizado e conduzido ao Hospital de Caridade de Canela.

No sábado (18), por volta das 04h, a equipe de resgate foi acionada para realizar um atendimento pré-hospitalar no bairro São Lucas. No local, a vítima que havia sofrido agressão física foi atendida e encaminhado ao HCC.

A segunda ocorrência do dia foi um acidente entre carro e moto. No local, o condutor da moto estava caído no chão, já sem capacete e uma mulher segurava o pescoço da vítima, de forma que ficasse imóvel. Em avaliação, o paciente estava lúcido, orientado e respirando normalmente. A equipe do SAMU chegou no local e assumiu o atendimento, o Batalhão Rodoviário foi acionado.

No domingo (19), duas ocorrências foram atendidas. A primeira, às 13h, a guarnição foi acionada para atender um princípio de incêndio no Loteamento Adão Mirote. No local foi constatado se tratar de fogo em lixo, o sinistro foi extinto e a equipe retornou ao quartel.

Última ação do dia foi realizada às 13h30min, na qual foi realizado um salvamento de animal. No local foi constatado que um felino havia ficado preso em um telhado. Foi realizado o salvamento e o animal foi entregue a sua dona.