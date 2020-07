Canela e Gramado seguem em bandeira vermelha. Recurso da região não foi aceito

Continua depois da publicidade

Em nova Live, na tarde desta segunda (20), o governador Eduardo Leite atualizou os mapas definitivos do modelo de Distanciamento Controlado do RS para o período de 21 a 27 de julho.

Foram 59 pedidos de revisão da decisão da última sexta (17), quando 18 regiões foram classificadas com risco epidemiológico alto, ou seja, 90% ficaria em bandeira vermelha.

Na transmissão ao vivo, Leite anunciou que vai conversar com os prefeitos e associações de municípios para os mesmos sejam parceiros na coleta e análises de dados para o Distanciamento Controlado. O termo usado pelo Governador foi “compartilhando responsabilidades”.

Na manhã de hoje, a jornalista Rosane de Oliveira, do portal GaúchaZH, havia publicado em sua coluna, a possibilidade de determinadas decisões serem repassadas aos prefeitos. Mas, o governador deixou claro que esse compartilhamento de decisões será feito em conjunto de municípios ou associações, com o Governo do Estado.

Mapas

A Região da Serra, a qual pertencem Canela e Gramado, segue na bandeira vermelha, ou seja, o recurso não foi aceito pelo Governo do Estado. Assim, as duas cidades seguem classificadas como alto risco de contaminação, pelo menos até a próxima sexta (24), quando novo mapa será divulgado.

Das 18 regiões que foram classificadas como alto risco, 8 conseguiram reconsideração, a maioria do sul e do oeste do Estado.

Segundo o governador, a diminuição do número de leitos disponíveis foi o que manteve a classificação.

A Região de Taquara, da qual São Francisco de Paula faz parte, também segue em bandeira vermelha.

Pet shops com pegue e leve

A novidade desta semana é de que os pet shops e agropecuárias que trabalham com estética animal possam trabalhar com o sistema pegue e leve.

Veja a evolução das bandeiras nas últimas três semanas.