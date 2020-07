Gramado – Em 52 dias, 54,9 mil check-ins foram realizados no Smart Tracking

Continua depois da publicidade

Com a intenção de rastrear contatos de pacientes testados positivos para Covid-19, a Prefeitura de Gramado inaugurou no mês de maio a ferramenta de rastreamento Smart Tracking. Nos primeiros 52 dias em atividade, a plataforma registrou um total de 54.929 check-ins de pessoas. A contagem ocorreu entre 20 de maio e 10 de julho.

Os setores que mais cadastraram pacientes foram restaurantes (com 15.021 registros), lojas (com 10.235) e hotéis (com 8.520). A ação é promovida pela Secretaria Municipal de Turismo, em parceria com órgãos de saúde de Gramado.

Como funciona

O Smart Tracking permite que empresas e clientes sejam alertados e reforcem medidas de prevenção diante da pandemia do novo Coronavírus. O mapeamento considera todos os estabelecimentos comerciais e de prestação de serviços por onde o paciente (que testou positivo) tenha passado por até 15 dias antecedentes ao diagnóstico.

A informação serve para alertar as autoridades sanitárias e os próprios donos dos empreendimentos sobre a ocorrência. Outras pessoas que tenham passado pelos mesmos ambientes no dia e horário que o paciente testado positivo passou também serão avisadas.

A plataforma não identifica os usuários e foi desenhada de acordo com as regras da nova Lei Geral de Proteção de Dados (LGPD). A operação é simples e sem custos aos locais participantes: os estabelecimentos comerciais se cadastram na plataforma e recebem para impressão um QR Code, que fica à vista dos clientes. Basta fazer um rápido cadastro e o cliente passa a integrar o banco de dados, sem a necessidade de baixar aplicativos. Sempre que ele for a um novo estabelecimento, lê o QR Code do local, como uma espécie de check-in.

Detalhamento

Restaurantes: 15.021

Outros: 14.523

Lojas: 10.235

Hotéis: 8.520

Clínicas/hospitais: 2.540

Parques: 1.230

Supermercados: 1.203

Academias: 1.005

Igrejas: 652

Foto: Sophia Dienstmann