Gramado registra 18 novos casos

O boletim epidemiológico do Centro de Operações de Emergências (COE) de Gramado desta segunda-feira (20), confirma 18 casos novos para Covid-19. Com isso, há 176 testagens positivas para residentes de Gramado. Do total, 125 já estão recuperados.

Entre os confirmados ativos, 42 moradores seguem em isolamento domiciliar e quatro positivos estão internados no Hospital Arcanjo São Miguel, sendo dois na UTI Covid e dois na Enfermaria.

Já entre os casos suspeitos de residentes, há duas pessoas internadas na UTI Covid e três na Enfermaria.

No momento há cinco não-residentes internados: um confirmado e três suspeitos para Covid-19 na UTI, além de um suspeito na Enfermaria.

Óbitos no final de semana

No último sábado e domingo (18 e 19), dois moradores vieram a óbito devido à complicações decorrentes do coronavírus. Nesta segunda-feira (20), houve o falecimento de um não-residente, também positivo para Covid-19.