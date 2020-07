Canela: após troca de tiros, BM prende traficantes

Continua depois da publicidade

Na fuga, criminosos dispararam contra a viatura da força tática

Na noite de segunda-feira (20/07), o confronto entre Brigada Militar e traficantes assustou os moradores da Vila Maggi e Santa Terezinha, em Canela. Na ação, foram presos três suspeitos e apreendidos 567 gramas de maconha, uma porção de cocaína (5g) e uma balança de precisão.

Foto: reprodução/BM

Segundo o departamento de comunicação da Brigada Militar, a guarnição interceptou o momento que eles entregariam a droga. Durante a fuga os criminosos atiraram contra a viatura e houve confronto. Ninguém ficou ferido.

Vídeo: Francisco Rocha

A perseguição

Por volta das 19h, a Força Tática recebeu informações que ocorreria uma entrega de drogas no Bairro Vila Maggi, próximo a um mercado, onde os traficantes estariam em um veículo VW Santana, cor verde. Quando o veículo chegou para a entrega os policiais militares foram realizar a abordagem, ao ver a presença da viatura, os suspeitos arrancaram bruscamente, sendo iniciado o acompanhamento por várias ruas do bairro.

Durante o trajeto, a guarnição percebeu que havia três tripulantes no Santana, com placa de São José dos Pinhais/PR, e que, ao longo do caminho, jogaram objetos e volumes para fora do veículo. Eles realizaram dois disparos contra a guarnição, sendo revidado pelos Policiais Militares.

Vídeo: Reprodução

Ainda segunda a BM, na Rua Teixeira Soares, o condutor do Santana bateu o veículo em quebra-molas e cordão da calçada, provocando vazamento de óleo e pane do carro que parou. Os policiais deram a ordem para saída do carro, o que também causou lesão no rosto do motorista.

A arma dos criminosos não foi encontrada, pois foi dispensada durante a tentativa de fuga.

Durante revista no veículo, foi encontrada uma porção de maconha, pesando 80 gramas, no console. Os policiais militares realizaram buscas pelo caminho percorrido no acompanhamento, sendo localizada uma das sacolas dispensadas, contendo dois tijolões de maconha, 335 e 152 gramas, ainda cinco gramas de cocaína e uma balança de precisão.

Vídeo: reprodução

Entre os suspeitos, um de jovem de 18 anos e dois de 24 anos, um destes últimos com antecedentes por estupro, receptação, e posse de entorpecente, ocorrido no último dia 18. Dois são criminosos conhecidos na cidade e o terceiro é do estado do Paraná.

Eles foram presos em flagrante e encaminhados ao presídio de Canela.