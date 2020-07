Canela registra segundo óbito por Covid-19

Continua depois da publicidade

O COE – Centro de Operações de Emergência de Canela recebeu no final da tarde desta terça-feira (21), a confirmação do 2º óbito de residente do município devido a complicações ocasionadas pela Covid-19.

Trata-se de um paciente de 72 anos que veio a óbito no Hospital Geral de Caxias do Sul, no último sábado, dia 18 de julho. O resultado do exame, com teste positivo para o coronavírus, foi divulgado hoje.

Conforme o boletim médico o paciente possuía comorbidade relacionada a problemas cardíacos!