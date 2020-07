Canela – Trecho da rua Godofredo Raymundo recebe calçamento

Continua depois da publicidade

O trecho da rua Godofredo Raymundo, no bairro Sesi, que recentemente foi asfaltado, agora recebe calçamento. Conforme a subsecretária de Governança, Planejamento e Gestão – engenheira Vera Madeira -, a Administração trabalhará para estender o asfalto e o calçamento até a parte que dá acesso aos morros Dedão, Pelado e Queimado, naquela mesma via, conforme pedido de moradores.

Mas, para isso, a Administração deve aguardar a conclusão do trecho atualmente em obras da Godofredo Raymundo, respeitando o contrato com a Caixa. Depois disso, será buscado novo recurso na instituição financeira, a partir da assinatura de um novo contrato. Isso porque, com a destinação de verbas para a Saúde devido à pandemia, o Município não teria como arcar com a obra.

O contrato exigirá envio de documentação, mas a sua análise ficará comprometida mediante as restrições desta época de pandemia. “Há recursos para se buscar, mas tudo tem que seguir os trâmites que o banco determina. Vai demorar porque alguns serviços da Caixa estão limitados por conta do que estamos passando”, ressalta a engenheira.