Gramado – Saiba como está a situação da ERS-373, da Rua Prefeito Waldemar Frederico Weber e da Linha Ávila

As ações lideradas pela Secretaria Municipal de Governança e Desenvolvimento Integrado incluem serviços efetuados na ERS-373, na Rua Prefeito Waldemar Frederico Weber e na Linha Ávila. O detalhamento dos trabalhos é realizado abaixo, conforme atualização confirmada nesta semana.



ERS-373

A Prefeitura de Gramado submeteu o projeto de recuperação asfáltica da via ao Departamento Autônomo de Estradas e Rodagens (Daer). O órgão é, também, o responsável pela limpeza das canaletas da ERS-373.

Atualmente, uma das maiores falhas da rodovia é a drenagem. No entanto, a Secretaria da Governança informa que o problema se dá em função da construção do acostamento (ocorrida em 2014) e que está em desacordo com a norma do Estado. “O acostamento em questão foi executado removendo as canaletas de drenagem originais da pista e direcionando as águas para cima da pista de rolamento”, explica a secretária de Governança e Desenvolvimento Integrado, Simone Bender.



Rua Waldemar Frederico Weber

A rede de captação de água neste trecho, conforme a Secretaria de Governança, está subdimensionada – e, assim, necessita de ampliação porque a tubulação que deveria trabalhar como conduto livre está, na verdade, atuando como condutos forçados (ocasionando alagamentos).

Na mesma via a obra apresenta outras questões similares que serão corrigidas quando os serviços forem finalizados. “É importante relatar isso pois os problemas não são originados pelas obras atuais. Na verdade, as obras novas estão postas para solucionar problemas antigos, de obras executadas em desconformidade com as normas”, assinala Simone Bender.

Além disso, o tipo de pavimento consolidado ao longo de toda a obra é de tratamento superficial betuminoso (segundo definição do Daer) e não suporta o volume de tráfego da via.



Linha Ávila

A Secretaria de Governança reforça que as obras passaram por duas licitações. A segunda ocorreu porque a primeira empresa (que havia iniciado os trabalhos) solicitou rescisão contratual. A obra não apresenta problemas e se encontra em estágio final.



