Gramado Summit anuncia adiamento para 2021

Imersão exclusiva com o Lobo de Wall Street segue mantida em 2020

Preocupada com o bem-estar e saúde dos participantes, palestrantes, patrocinadores e parceiros, a Gramado Summit optou por adiar a data de realização do evento em função da pandemia do Coronavírus. A conferência de inovação e tecnologia passa a acontecer nos dias 10, 11 e 12 de março de 2021, no Serra Park, em Gramado/RS. O evento deve receber 8 mil visitantes, 140 palestrantes e 200 empresas na feira de negócios.

“Os negócios devem se adaptar e fazer do mundo um lugar melhor, contribuindo para o desenvolvimento seguro e efetivo da sociedade. Com a proliferação do covid-19, conversamos com nossos clientes e parceiros, e achamos prudente fazer a mesma Gramado Summit, com ainda mais impacto, mas em uma nova data”, explica o CEO do evento, Marcus Rossi.

Além da alteração na data, não haverá praticamente nenhuma mudança no evento. Praticamente todos os palestrantes e expositores anunciados no site da Gramado Summit estão confirmados na nova data. Apenas a imersão em vendas com Jordan Belfort (Lobo de Wall Street) permanecerá na antiga data prevista: no dia 30 de setembro de 2020. Serão apenas 100 participantes no curso de vendas com Belfort.

Sobre a palestra com o Lobo de Wall Street, a mesma será transmitida virtualmente no dia 30 de setembro para aqueles que tiverem comprado seus ingressos. A palestra terá duração de uma hora e será enviada por meio de um link privado aos participantes.