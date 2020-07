Estado passa a transportar testes de coronavírus por ônibus intermunicipais

Continua depois da publicidade

Medida busca agilizar chegada das amostras colhidas no interior até o Laboratório Central, em Porto Alegre O Governo do Estado, por meio da Secretarias de Logística e Transportes e do Departamento Autônomo de Estradas de Rodagem (Daer), passará a utilizar linhas regulares de ônibus para transportar amostras de testes de detecção da covid-19.

A partir desta quarta-feira (22), o material já pode ser encaminhado pelos municípios, por meio das coordenadorias regionais de Saúde, para análise no Laboratório Central de Saúde Pública do Estado do Rio Grande do Sul (Lacen), em Porto Alegre.De acordo com o secretário Juvir Costella, a ação garantirá mais agilidade na testagem da população. “Colocamos as estações rodoviárias e as linhas regulares à disposição para um transporte seguro, organizado e rápido”, ressalta. “Com isso, conseguiremos dar eficiência a esse processo, justamente neste período em que o combate à pandemia deve se intensificar ainda mais.”No total, sete empresas transportadoras serão utilizadas para enviar os materiais de Pelotas, Santa Maria, Caxias do Sul, Passo Fundo, Bagé, Alegrete, Erechim, Santo Ângelo, Erechim, Santa Cruz do Sul, Santa Rosa, Palmeira das Missões, Ijuí, Estrela, Osório e Frederico Westphalen.”Estabeleceremos um horário diário para o recebimento e o despacho das caixas com as amostras pelos terminais rodoviários, sempre com a supervisão da Secretaria da Saúde”, detalha o diretor de Transportes Rodoviários do Daer, Lauro Hagemann.

“Já realizamos uma iniciativa semelhante no início da pandemia, quando auxiliamos a levar os kits contra o coronavírus para os profissionais do Instituto-Geral de Perícias (IGP) que atuam no interior do estado”, lembra o dirigente.

Crédito da foto: Ascom SES