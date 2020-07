São Francisco de Paula – Foragido é detido no bairro Rincão

Na manhã de quarta-feira (22), por volta das 10h30, a Brigada Militar de São Francisco de Paula recebeu denúncia, via 190, informando que no Bairro Rincão estaria um foragido do sistema prisional.

A guarnição realizou buscas e abordou o suspeito na Rua Olavo Bilac, dentro de um veículo Fiat Uno. O autor de 35 anos, com vasta ficha criminal por furtos, receptação, roubos, tráfico de drogas, porte ilegal de arma de fogo e homicídios, estava na condição de foragido desde maio deste ano.

No carro estavam outros dois indivíduos, um de 41 anos, com antecedentes por furtos e homicídio tentado, e o outro de 24 anos, com antecedentes por diversos roubos, estelionatos e posse irregular de arma de fogo.

Na revista veicular foi aprendido um micro-ondas e um botijão de gás sem procedência. Tanto os materiais quanto o veículo foram apreendidos e conduzidos a delegacia para registro.

O foragido foi conduzido ao sistema prisional.