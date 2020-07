São Francisco de Paula – Operação da Brigada Militar apreende arma e motos irregulares

Continua depois da publicidade

No final da tarde de terça-feira (21), a Brigada Militar realizou uma operação, através da Força Tática, do 1º BPAT, no interior de São Francisco de Paula, na Localidade de Cazuza Ferreira.

A Brigada Militar já vinha recebendo denúncias que no local havia alguns jovens conduzindo motocicletas adulteradas, bem como havia arma de fogo.

Ao chegar no local, na estrada principal, foram abordadas sete motocicletas, todas irregulares: três com adulteração de sinais (duas com a numeração do chassi raspada) e quatro com irregularidades administrativas. Ainda confeccionado 10 autos de infrações de trânsito. Todos os veículos foram recolhidos.

Um adolescente infrator de 16 anos, que estava conduzindo uma das motocicletas com o chassi raspado foi apreendido e conduzido a delegacia.

Os Policiais Militares também questionaram sobre armas, momento que um dos abordados confessou e entregou uma espingarda calibre 16, mais 22 munições. O autor de 38 anos foi preso por posse irregular de arma de fogo e também conduzido a delegacia onde foi registrada a ocorrência.