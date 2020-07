Acadêmicos da UCS Hortênsias elaboram e-book sobre gestão hoteleira na pandemia

Continua depois da publicidade

Os acadêmicos Edinan Santana Junior, Gabriel Jahn Limberger, Mayra Corino Kieling, Paola Brombatti Marques, Phillipe Dummer F. da Felicidade e Taís Menezes Tomasi, do curso de tecnologia em Hotelaria da UCS Hortênsias, concluíram a elaboração do e-book Hospitalidade e Mercado: 9 Estratégias para Melhorar seu Desempenho.

O material virtual foi construído ao longo do primeiro semestre deste ano, na disciplina Projeto Temático III: Hospitalidade e Mercado, coordenada pelo professor Jeremias Polidoro Pontalti, também gerente do Kurotel de Gramado. A publicação traz técnicas básicas de gestão estratégica para auxiliar os empreendedores de micro e pequenas empresas do setor hoteleiro, que têm sentido no dia a dia as restrições por conta da pandemia do novo coronavírus.

Planejado de maneira científica, entre outros tópicos, o e-book propõe a análise das empresas hoteleiras a partir do termo em inglês Swot: S (Strenths), W (Weaknesses), O (Oppotunites) e T (Treats) e conhecida no Brasil pela técnica “Fofa”: F (Força), O (Oportunidades), F (Fraqueza) e A (Ameaças). Por ela, são verificados os ambientes interno e externo, e o resultado apresenta pontos que podem ser explorados e os que necessitam ser aprimorados para reduzir os impactos causados pelas medidas de isolamento social.



“Na região das Hortênsias, muitas são as micro e pequenas empresas do setor hoteleiro, de administração familiar, sem vivência, domínio nem habilidade em gestão; tampouco conhecimento na área da Hospitalidade. Estes, por razões óbvias, são os empreendedores que mais estão sendo afetados com o momento que estamos vivendo”, explica ele.



Pontalti argumenta que, ao produzir o e-book, os acadêmicos puderam se colocar próximos ao mercado por estarem conectados à realidade exigida nesta época. “Da mesma forma, eles cumprem o papel de disseminadores de conhecimento e de integrantes de uma universidade que é comunitária e referência para o empresariado da região”, conclui.



”Poder participar da realização foi, antes de tudo, um desafio. No início, ficamos apreensivos se conseguiríamos atingir a proposta e se conseguiríamos ajudar realmente as empresas a ter acesso ao material. O trabalho em equipe foi fundamental para tudo funcionar da melhor forma possível, sem falar que toda criação foi realizada a distância, pois nesse momento de pandemia não podíamos nos encontrar, então foi mais desafiador do que nunca, sem a troca presencial, mas deu tudo certo e ficamos muito felizes com o resultado final”, diz a acadêmica Taís Menezes Tomasi.

O e-book está disponível para download no Instagram @hotelariaucs.



HOTELARIA



O curso de tecnologia em Hotelaria, de curta duração, capacita profissionais para atuar nos mais diversos campos de uma das atividades mais importantes da região. Para quem não pôde participar do último Vestibular de Inverno, a UCS disponibiliza o ingresso pelo Processo Seletivo Contínuo, com prova on-line no dia 7 ou 28 de agosto.

Para mais informações sobre a seleção, é só clicar em ucs.br, onde também constam outras opções de graduação da UCS Hortênsias.

