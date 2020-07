Canela chega a marca de 100 casos de covid-19 recuperados

Continua depois da publicidade

Em boletim epidemiológico divulgado na tarde desta quinta-feira (23), Canela registrou 10 novos casos positivos, foram realizados 31 testes nas últimas 24 horas, somando 1.636 exames realizados. Com isso, o município passa a ter 141 casos confirmados.

Neste boletim o COE – Centro de Operações de Emergência de Canela está registrando o óbito de um residente do município que faleceu na noite de quarta-feira (22), no Hospital Arcanjo São Miguel, em Gramado. O paciente de 84 anos, do sexo masculino, estava internado na UTI e possuía comorbidades relacionadas a problemas respiratórios. No entanto, o COE informa que o caso ainda está sob análise.

Canela possui 38 casos ativos (infectados no momento).

A boa notícia é que 7 pacientes receberam a liberação e são considerados curados, somando 100 casos. Canela mantém 72% dos casos curados.

Hospitalizados

Atualmente 11 pacientes de Canela estão hospitalizados, sendo que 10 tiveram diagnóstico positivo para o coronavírus e um ainda aguarda o resultado do exame.