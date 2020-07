Canela compra três ambulâncias para o Sistema Único de Saúde

Continua depois da publicidade

A Prefeitura de Canela, por meio da Secretaria de Saúde, adquiriu recentemente três novas ambulâncias do tipo furgoneta que serão utilizadas em serviços para o SUS – Sistema Único de Saúde. Os veículos foram comprados com recursos vinculados de emendas parlamentares dos deputados federais Jones Martins (MDB) e Mauro Pereira (MDB) e também por uma indicação do então ministro Eliseu Padilha (MDB), conquistadas no final de 2017.

No entanto, devido a trâmites legais e burocráticos os recursos foram depositados nos cofres municipais somente em 2019.

O processo licitatório na modalidade pregão eletrônico para a aquisição das três ambulâncias ocorreu em março deste ano, quando foram investidos R$ 228.000,00 na compra dos veículos. A secretária de Saúde de Canela, Patrícia Valle, ressalta que as ambulâncias chegam em um momento essencial devido a grande demanda por atendimentos na área da saúde ocasionada pela pandemia do novo coronavírus. “São veículos novos que oferecerão maior conforto no transporte de pacientes, tanto aqui dentro do município quanto nos deslocamentos para outras cidades e regiões”, avalia Patrícia Valle.

Veículos equipados

As três ambulâncias, do tipo básicas, são equipadas e contam com sistema portátil de oxigênio, sinalização sonora e visual, prancha de resgate (maca), entre outras especificações técnicas. Os veículos devem entrar em operação em breve, após ser concluído o processo de emplacamento.

O secretário Adjunto de Turismo, Germano Junges, que participou diretamente das articulações políticas em Brasília em busca destes recursos, faz um agradecimento especial aos deputados e ao ministro que destinaram verbas para a saúde de Canela. “Neste período tão difícil, o canelense Eliseu Padilha e os deputados federais Jones Martins e Mauro Pereira estão proporcionando um melhor atendimento para a população que utiliza a saúde pública. Muito obrigado!”, conclui Germano.

Fotos: Rafael Zimmermann