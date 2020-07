Duo de Cima e Retruco são as atrações da Sexta Live Show

O conteúdo virtual da Temporada de Inverno On-line é marcado pela diversidade. Com atrações até 18 de setembro, a programação abre espaço nesta sexta-feira, 24, para os músicos da Duo de Cima e do Grupo Retruco. Os shows serão transmitidos pelos canais @canelapaixaonatural no Facebook e YouTube, a partir das 20h.

Na última Terça Retrô, a Secretaria de Turismo e Cultura de Canela reproduziu o espetáculo “A Tempestade”, que foi encenado nas Ruínas do Cassino, em 2000, pelo Grupo Artigos. Com iluminação de Elias Rosa, sonoplastia de Marcelos Vasquez e direção de Lisiane Berti, o elenco contava com Carlos Eduardo Fernandes Santos, Carla Ferreira, Letícia dos Reis Dias e Julio Cezar Dias.

Já na Quarta Gastronômica, a Temporada de Inverno foi transmitida diretamente do Sushi Shiki. O programa foi apresentado pela sushi chef Simone Opptiz, que ensinou dois pratos da culinária oriental: o Shake Haara e o Uramaki Volkano.