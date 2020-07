Canela – Barreiras sanitárias deste sábado terão apoio do Grupo Força Tarefa

Continua depois da publicidade

A Secretaria de Saúde de Canela, com o apoio do Grupo Força Tarefa Serra Gaúcha, promoverá novas barreiras sanitárias neste sábado (25), com o objetivo de alertar a comunidade e os visitantes sobre a importância do cumprimento das medidas de prevenção ao novo coronavírus.

As barreiras serão realizadas na Rua Danton Corrêa da Silva, no Centro, das 10h às 12h e das 13h às 15h. Durante a ação ocorrerá a medição da temperatura corporal dos motoristas e passageiros dos veículos abordados, além da entrega de máscaras para aqueles que não possuírem a etiqueta facial.

Foto: Taís Berti