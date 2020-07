Escola João Corrêa é a segunda melhor da região no ranking do Enem 2019

Escola João Corrêa é a segunda melhor da região no ranking do...

A Escola Estadual de Ensino Médio João Corrêa ficou em 2º lugar no ranking entre as escolas públicas da região de abrangência da 4ª Coordenadoria Regional de Educação, de acordo com dados do Enem 2019, divulgados pelo Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep).

O ENEM, Exame Nacional do Ensino Médio, é uma prova realizada pelo Ministério da Educação do Brasil, criada em 1998. Ela é utilizada para avaliar a qualidade do ensino médio no país. Seu resultado serve para acesso ao ensino superior em universidades públicas brasileiras, através do Sistema de Seleção Unificada (SiSU).

“O resultado obtido no Enem é mais um indicador que mostra a qualidade do trabalho desenvolvido na escola, e vai ao encontro do que vem sendo feito em todas as áreas do conhecimento. Nossos estudantes contam com educadores altamente capacitados, e sempre procuramos oferecer materiais e atividades pedagógicas que sirvam de suporte para um excelente desempenho no Enem e nos vestibulares”, diz a diretora Nubiane Gama.

Vale ressaltar, ainda, a parceria entre escola e família, um dos fatores mais importantes para o sucesso acadêmico dos estudantes. Quando ambas atuam como uma equipe que trabalha com um objetivo único — a aprendizagem — isso se reflete diretamente no desempenho do aluno.

“Estamos muito felizes com o resultado, muito orgulhosos pelo desempenho dos nossos estudantes e pela dedicação dos nossos professores e equipes. Porém, temos ciência de que necessitamos de aprimoramento constante, não só para manter os índices alcançados, mas para continuar evoluindo. Dessa forma, a E.E.E.M João Corrêa se tornará cada vez mais relevante não só no aspecto acadêmico, mas também contribuindo para o desenvolvimento da comunidade canelense e regional, e tornando-se referência na sociedade em que está inserida”, finalizou a diretora.

A João Corrêa ficou atrás apenas da Escola Irmão Irineu, de Antônio Prado, dentre todas da 4ª CRE – Coordenadoria Regional de Educação do Estado, que tem sede em Caxias e compreende 14 municípios.