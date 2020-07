Gramado – Brigada Militar prende três indivíduos com drogas

Continua depois da publicidade

Na noite de quinta-feira (23), a Brigada Militar de Gramado realizou diversas abordagens em vários bairros do município, resultando na prisão de três indivíduos com drogas.

Por volta das 20h30, no Bairro Várzea Grande, na Rua Pingo de Ouro, no Alto da Viação Férrea, abordado um homem de 31 anos, com antecedentes por furto, danos, posses e tráfico de drogas. Com ele encontrado um cigarro de maconha no bolso de sua bermuda.

Pouco depois, ainda no bairro, durante barreira policial na Av. Do Trabalhador, a guarnição abordou o veículo GM Corsa conduzido por um jovem de 19 anos. Em revista veicular localizado na porta uma porção de maconha, pesando três gramas.

No final da noite, no Bairro Piratini, em patrulhamento na rua Guilherme Dal Ri, foi abordado o Fiat Bravo, conduzido por um homem de 23 anos. Durante a revista veicular, os Policiais Militares, encontraram no para sol um cigarro de maconha.

Nos três casos foi confeccionado termo circunstanciado por posses de entorpecentes.