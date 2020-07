Canela e Gramado seguem em bandeira vermelha por mais uma semana

Continua depois da publicidade

Em transmissão ao vivo pela internet, na tarde desta segunda (27), o governador Eduardo Leite anunciou o resultado da análise dos recursos contra o mapa do Distanciamento Controlado, anunciado na última sexta.

A taxa de ocupação das UTIs no Estado, mesmo com as ampliações, é de 77,3%, sendo que a metade é de pacientes com coronavírus, segundo o governador.

Ele também atualizou seu estado de saúde, dizendo que, mesmo com todos os cuidados, acabou sendo contaminado com Covid-19. Ele disse que teve apenas sintomas leves e que se tratou com analgésicos comuns.

Canela e Gramado, conforme o mapa definitivo, assim como toda a macrorregião da Serra, segue na bandeira vermelha.

Oito regiões tiveram seus pedidos de reconsideração acolhidos.