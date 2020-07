Canela – Prefeitura e Secretaria de Saúde passaram por processo de desinfecção

Continua depois da publicidade

Empresa especializada aplicou desinfetante para higienizar ambientes de trabalho e de circulação

Dentro das ações de enfrentamento ao coronavírus a Prefeitura de Canela contratou a empresa GCN Sistemas de Higienização para realizar a desinfecção de ambientes no Paço Municipal e na sede da Secretaria de Saúde.

O trabalho foi executado na tarde de sexta-feira (24) com a aplicação do desinfetante organo-silano em veículos, salas, departamentos e locais de circulação de servidores e contribuintes.

O produto tem atuação de 90 dias e adere às superfícies, de modo a autodesinfetar ao entrar em contato com micro-organismos. O desinfetante leva amônia quaternária e silano, componente do silício, em sua composição. O chamado “SDST” (Sterile Doctor), da Labs, uma solução antimicrobiana de longa duração, é considerado um moderno desinfetante fabricado nos EUA, que pode ser aplicado de forma manual ou atomizada. Seu uso é recomendado nas áreas de toque e utensílios de uso coletivo, a fim de garantir a proteção.

A secretária de Saúde de Canela, Patrícia Valle, destaca que esta é mais uma medida visando frear a propagação do vírus aqui no município. “No final de semana também foram realizadas barreiras sanitárias com orientações de prevenção aos motoristas e desinfecção dos veículos. Este momento, com crescimento expressivo de casos em Canela e em toda a região, exige atenção máxima e colaboração de todos”, frisa a secretária Patrícia Valle.

