Gramado – Dupla é presa por tráfico de drogas e posse ilegal de arma de fogo

No domingo (26), por volta das 19 horas, a Brigada Militar prendeu em Gramado dois traficantes, na Localidade de Campestre do Tigre.

Já era de conhecimento que estava ocorrendo a comercialização de entorpecentes no local.

Os criminosos estavam com maconha (26 gramas), 13 pedras crack (7 gramas) e 15 porções de cocaína (8 gramas), eles estavam em posse também, de uma espingarda calibre .36.

Durante revista pessoal foi localizado uma porção de maconha com cada um dos usuários. Dois indivíduos que estavam na frente da residência, perceberam a movimentação da viatura e correram em direção ao interior da casa. Ambos foram detidos, um deles estava com um invólucro amarelo de plástico e tentou se desfazer.

No bolso do acusado de 20 anos, foi localizado no bolso cinco buchas de cocaína e três pedras de crack, além de dinheiro. Com o outro de 26 anos, que possui antecedente por furto, foi localizado duas buchas de cocaína, uma porção de maconha e dinheiro.

Em revista no interior da casa foi localizado uma sacola contendo oito buchas de cocaína, 10 pedras de crack e mais uma porção de maconha esfarelada. Também encontrada uma espingarda calibre 36, e dois cartuchos deflagrados do mesmo calibre.

Os dois traficantes, um de Nova Petrópolis e outro de Ivoti, foram presos em flagrante e encaminhados ao sistema prisional.