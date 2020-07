Temporada de Inverno cria oportunidade para músicos voltarem aos palcos

Continua depois da publicidade

Diversidade musical marcou a última Sexta Live Show

O inverno sempre foi período de alta temporada turística na Serra Gaúcha. Com a pandemia do coronavírus, a Prefeitura de Canela, por meio da Secretaria de Turismo e Cultura, precisou remodelar a Temporada de Inverno e criou uma programação totalmente virtual. O evento on-line está dando oportunidade para talentos locais voltarem aos palcos.

Com uma dupla de violões e percussão, o Grupo Retruco foi a primeira atração da Sexta Live Show, que ocorreu na noite de ontem, 24. “Eu estava há 110 dias sem tocar de forma remunerada. Antes da pandemia, 70% da minha renda vinha da música”, conta Leo de Abreu, que fez show nativista ao lado de Bruno Rauber e Julio César Oliveira. “Foi uma baita sacada o evento on-line. Se não fosse a pandemia, estaríamos com a agenda cheia de shows pela região”, completa Bruno Rauber.

Depois do Grupo Retruco, a dupla Cirilo Barcellos e Mauricio Perotto, da Duo de Cima, fez uma apresentação acústica e eclética. “Estamos vivendo uma época atípica. Com bares fechados e eventos cancelados, o que sobra são as lives. Estamos nos reinventando. Foi nossa salvação”, afirma Cirilo Barcellos.

O secretário de Turismo e Cultura de Canela, Ângelo Sanches, destaca que a programação continua até 18 de setembro. Além de shows musicais nas sextas, a Temporada de Inverno On-line oferece reprises de espetáculos artísticos nas terças, oficinas gastronômicas com chefs de restaurantes locais nas quartas e programação cultural para crianças nas quintas. Todas as atrações são transmitidas pelos canais @canelapaixaonatural no Facebook e YouTube. “O coronavírus está afetando a saúde pública e os reflexos são sentidos nas atividades econômicas. Canela é um berço cultural e nossos artistas foram diretamente afetados pela pandemia. Com a Temporada de Inverno On-line, queremos valorizar a nossa classe cultural”, destaca Sanches.