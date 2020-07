Brigada Militar apresenta balanço de ações do 1º semestre de 2020

Continua depois da publicidade

Mesmo com as dificuldades enfrentadas em razão da Pandemia, o 1º semestre de 2020 foi marcado por várias ações da BM

A Brigada Militar, através do 1º Batalhão de Policiamento em Áreas Turísticas (1ºBPAT) realizou um balanço onde foram apresentados os números totais de ações realizadas durante o 1º semestre de 2020. São os indicadores de produtividade, que demonstram em números, o desempenho da instituição, que atua, sobretudo, para prevenir crimes.

Em toda a área de atuação do batalhão, que consiste – atualmente – em 10 municípios, foram atendidas 9.253 ocorrências. Esse número convertido em dias é o mesmo que 50 ocorrências atendidas a cada 24 horas pelos policiais militares. Dentro desse número estão também atendimentos diversos ao cidadão, tais como orientações sobre as restrições e cuidados relacionados ao COVID-19.

A Brigada Militar realizou 963 prisões em flagrante, o que corresponde a um total de cinco prisões por dia.

Foram presas 24 pessoas por porte e posse ilegal de arma de fogo e apreendidas 29 armas; foram presos 103 traficantes e apreendidos 14 quilos de drogas entre maconha, cocaína, crack, além de 168 comprimidos de ecstasy, 79 pontos de LSD e 12 pés de maconha. Tais resultados, indicam um aumento de 96% em relação a apreensão de drogas no primeiro semestre de 2019.

Nesse mesmo período, 67.375 pessoas foram abordadas em ações policiais e 33.916 veículos foram fiscalizados. Ainda com a chegada da pandemia (COVID-19) a Brigada Militar passou a diversificar a sua atuação, se reinventar na forma de atuar, onde passamos a intensificar as ações proativas de polícia comunitária, através de visitas comerciais e residenciais. No semestre foram realizadas 8.069 visitas comunitárias, sendo 6.757 em estabelecimentos comerciais e 1.312 a residências.

Nos índices criminais, na comparação com o primeiro semestre do ano passado, houve diminuição nos homicídios (45%), no roubo a pedestre (55%), no roubo a residência (43%), e nos furtos (20%).

Estes números são o reflexo e resultado de ações como repressão ao crime, policiamento ostensivo, policiamento comunitário, aplicação da base móvel, realizando uma aproximação ainda maior com a comunidade. Também o trabalho iniciado este ano com as Patrulhas Maria da Penha, com a proteção às vítimas de violência doméstica, além do planejamento através da administração da corporação, entre outras tantas ações desenvolvidas pela Brigada Militar.

Esses dados não são apenas números. Eles carregam consigo uma redução efetiva nos índices de criminalidade e aumentam a sensação de segurança da população.

São municípios da Região das Hortênsias, Campos de Cima da Serra e Vale do Paranhana atendidos pela Instituição que através desses números comprova que diuturnamente a segurança da comunidade é o que nos move.

Major Márcio Borba Fernandes, Subcomandante do 1º BPAT, destaca o resultado das ações da Brigada Militar no semestre: “Apesar de todas as adversidades impostas pela crise sanitária, os policiais militares, de cada uma das 10 cidades sob nossa responsabilidade territorial, devidamente orientados e equipados, conscientes de seus compromissos constitucionais, continuaram ofertando à sociedade seu empenho e dedicação, para preservação da segurança pública. Os recursos orçamentários foram distribuídos de acordo com as necessidades locais, porém com especial foco nas atividades de inteligência policial e nas ações de repressão criminal qualificada, por meio da Força Tática. Aproveito para agradecer a cada um desses homens e mulheres, que integram as fileiras da corporação, pelo fiel cumprimento das missões, as quais redundaram em resultados positivos num momento tão complicado de nossa sociedade”.

Gramado

Em Gramado a Brigada Militar atendeu 1.332 ocorrências e efetuou 180 prisões. Houve redução nos índices de roubos (40%) e furtos (50%). Destaque ainda no número de prisões por tráfico de drogas passando de cinco no 1º semestre de 2019 para 16 em 2020. Também o aumento de apreensão de cocaína, no total deste semestre de 1,087kg, contra 43 gramas em 2019.



1º Semestre 2020

Total de prisões: 180

Foragidos / Procurados: 7

Furtos: 8

Tráfico de entorpecentes: 16

Embriaguez ao volante: 8

Lei Maria da Penha: 12

Pessoas abordadas: 15.975

Veículos fiscalizados: 7.226

Total de ocorrências atendidas: 1.332



Apreensões de drogas

Cocaína: 1,08 Kg

Maconha (g): 1,5 Kg

Canela

No município de Canela foram 3.712 ocorrências atendidas e 287 prisões realizadas. Não houve roubo a residência nem de veículo, ainda diminuição no roubo a pedestre (55%), e dos furtos de veículos (66%). Também houve aumento nas apreensões de maconha, 2,356 kg em 2020, enquanto em 2019 havia sido 747 gramas.



1º Semestre 2020

Total de prisões: 287

Foragidos / Procurados: 44

Furtos: 20

Posses de entorpecentes: 31

Tráfico de entorpecentes: 33

Embriaguez ao volante: 15

Lei Maria da Penha: 10

Pessoas abordadas: 9.598

Veículos fiscalizados: 3.712

Total de ocorrências atendidas: 2.299



Apreensões de drogas

Cocaína: 0,3 Kg

Maconha: 2,3 Kg

Nova Petrópolis

No município de Nova Petrópolis foram 382 ocorrências atendidas e 50 prisões. O destaque é para o grande aumento na apreensão de drogas, que já vem aumentando desde o segundo semestre de 2019. Na comparação do primeiro semestre de 2019 e 2020 dobrou o número de prisões por tráfico de drogas. Ainda apreensão de 3,218 kg nesse ano contra 1,242 kg ano passado.



1º Semestre 2020

Total de prisões: 50

Posses de entorpecentes: 6

Tráfico de entorpecentes: 10

Pessoas abordadas: 6.171

Veículos fiscalizados: 3.200

Total de ocorrências atendidas: 382



Apreensões de drogas

Cocaína: 1,2 Kg

Maconha: 1,7 Kg

Crack: 0,2 Kg

Foto: Angelo De Zorzi