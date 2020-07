Gramado – Escola do Legislativo Participa de Jogo Nacional da Cidadania

Continua depois da publicidade

Mesmo com a pandemia do novo coronavírus, a Escola do Legislativo – Ivo Bezzi não parou totalmente os seus trabalhos e está participando de um jogo nacional da cidadania, promovido pela Escola do Legislativo de Pouso Alegre – Minas Gerais.

O jogo é um bingo online, onde cada participante recebe uma cartela digital, que contém 24 números, leva a melhor quem preenchê-la primeiro. A competição conta com 50 participantes, desses oito são de Gramado. Os Vereadores Jovens eleitos em março disputaram as oito vagas, o critério para angariar a vaga foi um sorteio.

O Bingo Virtual ocorre três vezes na semana, segundas, quartas e sextas-feiras, sempre às 15h.

“Estamos contentes com o convite para participarmos da quinta edição do Jogo da Cidadania, promovido pela Escola do Legislativo de Pouso Alegre. Essa é uma forma de realizarmos o estudo e o fortalecimento da cidadania. Parabéns aos organizadores e sorte aos nossos concorrentes”, agradece Willian Camillo, diretor da Escola de Gramado.

Veja quem são os vereadores jovens de Gramado que participam da ação: Ana Paula Eninger, Gabriele Moraes Fernandes da Silva, Aline Lovatto Rodrigues, Angélica dos Reis Gross, Stephanie Eduarda Oliveira da Silva, Lucas da Silveira Flores Filho, Ariane Cavallin, Ana Clara Freitas Silva.

Texto: Théo Reis Machado