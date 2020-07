Gramado – Foi solicitada a inscrição no prêmio nacional de incentivo ao turismo de natureza

Continua depois da publicidade

Será encaminhado a Secretaria Municipal de Meio Ambiente, nesta semana, proposta para que a pasta realize a inscrição do município de Gramado no prêmio nacional de incentivo ao turismo de natureza.

“Faço o pedido, uma vez que esse é um prêmio novo, a nível nacional, desenvolvido e realizado pelo grupo O Boticário. Essa premiação visa incentivar a busca por soluções para que sejam desenvolvidos novos modelos de negócios ligados ao turismo, inovações que melhorem a experiência do turista e mecanismos que contribuam com o engajamento do visitante a favor da proteção do meio ambiente. Como nosso município possui várias áreas de rica e vasta natureza que se encaixam neste contexto, a exemplo podemos destacar o Parque dos Pinheiros, o Parque das Orquídeas , o Morro Agudo, entre outros, sugiro essa ação por parte da secretaria”, finalizou a propositora, vereadora Manu da Costa (Republicanos).