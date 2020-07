Canela registra nova morte de paciente suspeito de Covid-19 e 30 novos casos nesta quarta

Continua depois da publicidade

Canela registrou mais dois óbitos nesta quarta-feira (29). O primeiro óbito trata-se de um residente de Canela, um homem de 79 anos que é tratado como casos suspeito devido a um exame de imagem. No momento é aguardado o resultado do teste feito após o falecimento para comprovação, ou não, da doença. O resultado tem prazo de seis dias, após a coleta, para divulgação. É o segundo óbito de morador com suspeita de infecção por novo coronavírus, nesta semana, na cidade.

O outro óbito é de um homem de 59 anos, também residente do município. Este paciente foi diagnosticado com Covid-19. O homem estava internado na UTI do Hospital Arcanjo São Miguel.

Recuperados

Nas últimas 24 horas, 29 pacientes foram liberados do isolamento por serem considerados recuperados da doença. Ao todo, são 158 pessoas recuperadas.

Novos casos

Entre ontem e hoje 30 exames testaram positivo e Canela soma 221 casos confirmados desde o início da pandemia. São 58 casos ativos (infectados) no município neste momento.

Hospitalizados

Atualmente 16 pacientes de Canela estão hospitalizados, sendo que 11 testaram positivo para o coronavírus e cinco ainda aguardam os resultados dos exames.