Lobo-Guará será o animal que estampará a cédula de R$200

O Conselho Monetário Nacional (CMN) do Banco Central aprovou hoje o lançamento da cédula de R$ 200, que terá como personagem o lobo-guará. A nova nota deverá entrar em circulação a partir do final de agosto. A previsão do BC é que sejam impressas 450 milhões de cédulas de R$ 200 em 2020.

Primeiras reações

Logo após o anúncio do lançamento da nova cédula, usuários de redes sociais demonstraram preocupação com uma eventual dificuldade em trocar uma cédula de R$ 200 no futuro.

“A gente mal consegue trocar uma nota de 100 no comércio, avalie de 200”, escreveu um perfil.

Usuários também fizeram críticas à desvalorização do real. “Vai dar pra comprar 2 kg de carne e 1 kg de alho sem precisar de troco”, brincou uma.