Bombeiros – Ocorrências envolvendo canos de fogão a lenha foram foco do trabalho nesta quarta-feira

Em Gramado, por volta das 10h40min, a guarnição foi acionada para atender uma pessoa que estava desorientada na Rodoviária de Gramado. No local, o indivíduo que não portava documentos, relatou seu nome com dificuldades. A vítima estava sentindo dores no lado direito do tórax. Ele foi imobilizado e conduzido ao Hospital de Gramado.

No mesmo horário, foi atendida uma ocorrência de princípio de incêndio na rua Carlos Nei Schuch. O sinistro teria se iniciado devido a um super aquecimento em uma chaminé de lareira construída em metal. No local, os moradores relataram ter controlado a situação usando mangueiras de jardim. A proprietária foi orientada para que realize a limpeza no interior do cano, já que o sinistro possa ter sido iniciado pela queima interna de fuligem acumulada.

Em Canela, a primeira ocorrência aconteceu às 11h20min. A guarnição foi acionada na rua Tiradentes no bairro São Rafael, local onde havia se iniciado um princípio de incêndio. No local, o proprietário foi orientado sobre a limpeza dos canos e a instalação correta do equipamento. Não houve danos materiais.

Às 15h23min, outro princípio de incêndio foi alvo das ações da guarnição canelense. Os bombeiros foram acionados no bairro Distrito Industrial, onde os canos de fogão foram o estopim para o início do sinistro. No local, com a situação controlada, o proprietário recebeu orientações sobre a limpeza e instalação correta do equipamento.



Finalizando as ações, por volta das 00h45min desta quinta-feira (30), a guarnição foi acionada para atender uma ocorrência de acidente de trânsito na rua Altos da Viação Férrea, onde a vítima havia ficado encarcerada em seu veículo após o capotamento. O veículo estava entre a parede do Residencial Bella Vista e o barranco, com a dianteira no chão na posição vertical e que havia despencado de uma estrada de terra que fica um nível acima da construção, segundo a condutora. Foi realizada a abordagem inicial a vitíma que estava lúcida, orientada e coerente, sem queixas álgicas, também não tinha lesões aparentes. A mesma não quis ser levada ao hospital.