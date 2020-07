Canela recebe selo internacional de viagem segura

Continua depois da publicidade

Com apoio da Organização Mundial do Turismo (OMT), certificação foi concedida a apenas três destinos brasileiros

Canela recebeu nesta quarta-feira (29) a certificação Safe Travels (viagens seguras). O protocolo criado pela World Travel & Tourism Council (WTTC) estabelece regras a serem cumpridas por empresas, cidades e países a fim de tornar as viagens mais seguras, enquanto não se conhece uma vacina ou tratamento eficaz para a covid-19.

Canela é a segunda cidade do Brasil a receber o selo. No Brasil, o Estado do Rio Grande do Norte e a cidade de Salvador foram os primeiros certificados. Em nível mundial, Arábia Saudita, Barcelona, Sevilha, Portugal e o Estado mexicano de Quintana Roo, onde fica Cancún, foram os destinos que receberam o selo. “Em meio à pandemia, recebemos uma certificação que garante a segurança do destino Canela. Gostaria de parabenizar a equipe técnica da Secretaria de Turismo e Cultura e agradecer ao nosso trade por contribuir para a grande conquista”, afirma o secretário de Turismo de Canela, Ângelo Sanches

PROTOCOLO

Seguindo as recomendações da Organização Mundial da Saúde (OMS), o novo protocolo foi elaborado com a colaboração de diversas entidades ligadas ao setor turístico. O selo conta com o apoio da Organização Mundial do Turismo (OMT) e de mais de 200 CEO’s de grandes empresas do turismo em todo o mundo. Negócios como hotéis, restaurantes, companhias aéreas, operadores de tours, lojas, transportes e aeroportos poderão usar o selo uma vez que comprovem o cumprimento dos protocolos de saúde e higiene estabelecidos pela WTTC.

A WTTC é uma ONG baseada em Londres que busca o desenvolvimento sustentável e inclusivo do setor privado do turismo mundial. Diante dos desafios enfrentados pelo setor turístico frente a atual pandemia e da retomada iminente do turismo em alguns países, criou um protocolo de boas práticas para prevenção do coronavírus chamado Safe Travels.

Para Canela, o reconhecimento é a coroação pelo empenho da Secretaria de Turismo e dos empreendimentos turísticos e hoteleiros na execução de protocolos de saúde e higiene para a contenção ao coronavírus. “Trabalhamos instigando a confiança dos visitantes, de modo a que sintam que podem viajar para Canela em segurança. Não agora, neste momento delicado, mas assim que as restrições forem levantadas”, afirma o prefeito Constantino Orsolin.