Canela registra 15 novos casos e confirma 7º e 8º óbitos

O COE – Centro de Operações de Emergência de Canela recebeu na tarde desta quinta-feira (30) a confirmação do 7º óbito de residente do município devido a complicações ocasionadas pela Covid-19. Trata-se de um paciente de 83 anos, que possuía comorbidades relacionadas a hipertensão e que estava internado na UTI do Hospital Geral de Caxias do Sul.

Além disso, o COE recebeu o resultado positivo do exame de um paciente que faleceu na terça-feira (28), no Hospital de Caridade de Canela (HCC). Com 69 anos, possuía comorbidades relacionadas a problemas cardíacos e diabetes. Este foi o 8º óbito de residente do município.

Ainda na parte da manhã (30), o COE já havia confirmado o 6º óbito de residente do município. Um paciente de 56 anos, que também faleceu no Hospital Geral de Caxias do Sul e conforme o boletim médico possuía comorbidades relacionadas a diabetes, hipertensão e obesidade.

Novos Casos

No boletim divulgado nesta tarde (30), foram registrados 15 novos casos de coronavírus. Com isso, soma 236 casos confirmados desde o início da pandemia. Canela possui 58 casos ativos.

Nas últimas 24h, foram recuperados mais 12 pacientes, totalizando 170 pessoas recuperadas.

Hospitalizados

Atualmente 20 pacientes de Canela estão hospitalizados, sendo que 11 tiveram diagnóstico positivo para o coronavírus e nove ainda aguardam os resultados dos exames.