Gramado divulga prestação de contas do 1º semestre de 2020

“Um ano que prometia de forma positiva. Esperanças renovadas, economia crescendo e a comunidade de Gramado feliz.

No entanto, chegou à pandemia do COVID – 19, vimos nosso comércio sempre tão receptivo fechar, nossos restaurantes impossibilitados de servir com qualidade e atenção, nossos hotéis e parques não puderam atender os turistas, nossa indústria chocolateira, moveleira, calçadista, dentre outras, fechou.

Enfim, a economia de Gramado parou, empregos foram perdidos, empresários encerraram sonhos, crianças foram tolhidas do direito de estudar e brincar. Mas, Gramado e seu povo, como sempre, fortes e determinados se adaptaram e aos poucos, com todo o cuidado estão retomando as suas vidas.

Aqui no Legislativo, acompanhamos de perto tudo isso, auxiliamos, estivemos presentes, como sempre, pois somos a Casa do Povo, o teu representante, a tua voz!

“É com muito prazer que falo como presidente da Câmara de Gramado, quero passar um pouquinho do nosso trabalho do primeiro semestre aqui no Legislativo, sempre pensando no melhor para a nossa comunidade Gramadense. Uma das atividades realizadas aqui foi a comemoração aos 65 anos de instalação da primeira Câmara de Vereadores da cidade que reuniu diversos vereadores que por aqui passaram nesse período, na sessão foram representados pelos presidentes que comandaram o Legislativo durante esse período. Também realizamos a Semana da Mulher, com homenagens, participações especiais, e um momento de beleza. No entanto, fomos surpreendidos com uma pandemia mundial que nos vez nos reinventar e buscar melhorias e ações para auxiliar nossa comunidade nesse momento. Lançamos a campanha Gramado de Máscara e também devolvemos ao Executivo R$ 300 mil para auxiliar a nossa comunidade nesse momento tão difícil pelo qual passamos”, disse a presidente da Casa, vereadora Rosi Ecker Schmitt.

Então nos primeiros seis meses do ano a Câmara Municipal promoveu 20 sessões ordinárias, sendo dessas três virtuais, cinco extraordinárias, dessas duas virtuais, uma sessão especial, também virtualmente, e uma sessão solene, esta em homenagem aos 65 anos de instalação da primeira legislatura da Câmara Municipal de Gramado.

A Câmara também busca constantemente ouvir a comunidade e quando projetos que impactam diretamente na vida de um grande número de pessoas tramitam na Casa, os mesmos são apresentados em forma de Audiência Pública. No primeiro semestre de 2020 aconteceram 06 Audiências Públicas, dessas 02 foram virtualmente.

O Poder Legislativo tem diversas funções entre elas fiscalizar, apresentar propostas e aprovar leis.

Quanto às propostas nossos Vereadores mostram-se muito atuantes, apresentando 137 Pedidos de Providências e 54 Indicações que foram endereçados ao Executivo Municipal, GramadoTur, Hospital Arcanjo São Miguel, EGR e Gramado Turismo, entre outros.

Também solicitaram informações ao Executivo e outras entidades que recebem recursos públicos. Ao total foram protocolados 57 pedidos de informações.

A Câmara também presta homenagens, manifesta apoio ou ainda repúdio a alguém, alguma iniciativa ou ação. Ao total foram 08 Moções de Aplausos, 03 de Apoio e 01 de Repúdio.

Ainda, a Câmara Municipal aprovou 05 resoluções que tratam do funcionamento da Casa, e 01 Decreto Legislativo.

Passaram pela Casa 33 projetos do Executivo, desses 28 foram aprovados até final de junho e outros ficaram em pauta e foram votados em julho.

Pelos Vereadores, ainda, foram propostos 15 projetos, desses 09 tornaram-se Lei e os demais aguardam para votação.

As Comissões da Casa, por onde passam esses projetos antes da votação em plenário, também tiveram bastante trabalho em 2020.

A Comissão de Legalidade e Redação Final – formada pelos vereadores Dr. Ubiratã, Manu da Costa e Volnei da Saúde, realizou 16 reuniões.

A Comissão de Orçamento, Finanças e Contas Públicas – formada pelos vereadores Dr. Ubiratã, Everton Michaelsen e Luia Barbacovi, realizou 13 reuniões.

A Comissão de Infraestrutura, Turismo, Desenvolvimento e Bem-Estar Social: formada pelos vereadores Luia Barbacovi, Professor Daniel e Rafael Ronsoni, realizou 15 reuniões.

A Câmara dispõe ainda de um canal direto com a comunidade, a Ouvidoria Parlamentar que nesse primeiro semestre recebeu 35 denúncias que resultaram em pedidos de informações, providências, indicações, fala cidadão e encaminhamentos de denúncias ao TSE e Ministério Público.

A Escola do Legislativo Ivo Bezzi, no início do ano realizou a eleição dos Vereadores Jovens 2020, que infelizmente não pode dar prosseguimento até hoje, mas que será retomada assim que as escolas retornarem. Também, a Escola promoveu três Lives educativas, a primeira tratou da questão psicológica frente ao cenário do COVID – 19, a segunda falou da economia nessa época de pandemia e a terceira da violência contra mulher que teve números mais expressivos nesse momento. Outra Live, sobre educação deve acontecer nos próximos dias.

Ações pontuais também foram realizadas na Câmara, para o Dia das Mulheres foram criados momentos especiais, como a participação em sessão da dona Jussara Höppner, que falou sobre o empreendedorismo da mulher, a participação da Juliana Shen que cantou a música ‘Alma Feminina’ de Daniela Mercury, e um encontro de beleza com apoio de algumas profissionais da área.

Também, a Câmara foi precursora da campanha ‘Gramado de Máscara’, solicitando e idealizando essa proposta lá em início de abril, inclusive entregando ofício ao prefeito que posteriormente aderiu à ação.

Ainda, a Câmara de Gramado, em conjunto com a de Canela, firmaram parceria em prol das comunidades das duas cidades e então criaram a campanha de arrecadação de leite ‘Doe Leite – Leite é Vida’. Ao total foram arrecadados 2.238 litros que foram doados às Secretarias de Assistência Social das duas cidades.

A Câmara, como sempre, pensa na comunidade e em ações mais específicas que possam ser tomadas em prol de todos, assim sendo repassou de seu orçamento R$ 300 mil para que a Prefeitura pudesse comprar máscaras para comunidade, EPIS para profissionais da saúde, cesta básica para os munícipes e respiradores para o hospital.

Também enviou ofício ao governador do estado, em junho, solicitando a alteração da bandeira vermelha pela laranja, entregue pessoalmente pelo prefeito ao representante do Executivo Estadual.

Os Vereadores, ainda pessoalmente, participaram de inúmeros programas de rádio em diversas emissoras da cidade, manifestaram-se em blogs e jornais, promoveram lives para debater a situação, enfim buscaram apresentar a comunidade suas opiniões, anseios e lutas.

Diversas ações foram feitas para manter a estrutura da Câmara, entre elas destaca-se: a reforma do telhado da Casa, conseguindo sanar um problema de anos, com goteiras; a criação de vaga para deficiente junto ao prédio do Legislativo; melhorias no teatro Elisabeth Rosenfeld e no Plenário Julio Floriano Petersen; aquisição de novos equipamentos para auxiliar nas transmissões da sessão, dando mais transparência às ações da Casa Legislativa; dentre outras tantas medidas pontuais que eram necessárias para preservação do prédio público.

Mas, no entanto, o Legislativo fez cortes significativos com despesas internas, deixou de realizar ações específicas, melhorias mais impactantes, aquisições de bens, por entender que nesse momento todos os recursos e olhares devem estar no controle desta epidemia.

Enfim, muitos passos foram dados, outros muito maiores estão por vir. A gente faz de tudo para ver você feliz. Câmara Municipal de Gramado, Tua Casa, Tua Voz.

Palavra dos Vereadores:

Dr. Ubiratã – “Tivemos um semestre de 2020 realmente muito diferente dos outros anos, semestre com dificuldade em virtude dessa pandemia do novo Coronavírus, onde tivemos sempre ao lado da comunidade de Gramado, possibilitando uma situação diferente, auxiliando naquilo que era possível, aprovando os projetos do Executivo Municipal e também fazendo com que as nossas emendas pudessem dar um retorno pra comunidade, principalmente na saúde que é o ponto mais importante que estamos enfrentando neste primeiro semestre, a questão econômica é muito importante na medida em que se avoluma o número de desemprego no município e precisamos socorrer as empresas, as pessoas terem a dignidade de retomar o seus empregos e para isso estamos aqui na Câmara auxiliando em tudo que for possível para que a nossa comunidade retome a vanguarda que sempre tivemos”.

Everton Michaelsen – “Inicio falando um pouco desse semestre de 2020, um ano que trouxe uma pandemia muito ruim para todo mundo, para nossa Gramado também, procuramos ser muito coerente na nossa linha de tratamento, na linha de soluções e críticas, eu defendi muito as pequenas e microempresas, e agora em função desse momento mais do que nunca precisamos fortalecer esse segmento importante para a geração de novos empregos, para que nesse próximo semestre consigamos encaminhar de maneira bem mais adequada e construtiva, momento importante na nossa vida, tenho certeza que a comunidade de Gramado, assim como meu gabinete, está sempre à disposição, vamos conseguir chegar ao final desse ano de forma bem mais conveniente, mais satisfatória, obrigado a todos”.

Luia Barbacovi – “Primeiro semestre deste ano, foi totalmente diferente de qualquer outro período na comunidade e aqui na Câmara, projetos, reuniões, encontros, discussões, tudo está acontecendo, mas de forma virtual e depois da pandemia, a maioria foi feita sem presença de público. Sentimos falta da presença da comunidade aqui dentro da Casa, mas sabemos que estamos prestando serviço para essa mesma comunidade, com certeza o que estamos fazendo nesse semestre é importantíssimo tanto para o desenvolvimento de Gramado como também para contribuir e minimizar os problemas causados pela pandemia”.

Manu da Costa – “Estou aqui para falar um pouco do meu trabalho nos últimos, seis meses, embora um pouco frustrada, gostaria de ter feito muito mais. Acho que todos nos sentimos assim, tenho trabalhado com o meu melhor, buscando achar o equilíbrio entre saúde e economia, e quero aqui dizer que todos os meus pedidos e as medidas que apresentei ao longo desse período, estou a disposição no site da Câmara. Contem comigo para juntos lutarmos e vencermos, esse período de dificuldade. É uma grande honra representar cada um de vocês, um grande abraço”.

Professor Daniel – “É um prazer estar aqui prestando contas do nosso mandato, assim como toda sociedade teve mudanças nesse primeiro semestre de 2020, estamos usando muito das redes sociais para se comunicar com as pessoas, mas continuamos com o mesmo trabalho, buscando demandas para saúde, educação, buscamos uma emenda de 100 mil para o Hospital totalizando 300 mil reais nesse mandato, articulamos a vinda de 250 mil para a educação, totalizando nessa área 750 mil, na legislatura inteira nós totalizamos 1 milhão e 50 mil reais vinda de recursos de Brasília, para a nossa cidade, é um mandato que luta pelo coletivo, de relevância social e que trabalha pela comunidade de Gramado”.

Rafael Ronsoni – “Comunidade Gramadense, nesse primeiro semestre repassei das emendas impositivas do meu gabinete, 50 mil reais pro Hospital, para compra de dois monitores, e também 115 mil para comprar as poltronas, que atenderão a comunidade tanto na emergência, quanto na UTI, e também todos os leitos do hospital, para que possamos cuidar das pessoas doentes e das que as acompanham, sabemos que é um ano que estamos sofrendo muito, temos que direcionar todas as forças para a saúde, por isso direcionei tudo para esta área, para que possamos sair mais fortalecidos, retomando os empregos, todos juntos, retomando o amor que temos por cada um de nós”.

Renan Sartori – “Estamos aqui para falar sobre o primeiro semestre de 2020, que foi um semestre com certeza atípico, para todos nós vereadores, ainda estamos alternando entre sessões virtuais ou presenciais, foi um ano de muitas decisões, visto que junto ao Executivo tivemos que auxiliar nas campanhas de combate ao Covid-19, no meu gabinete continuo trabalhando com meus projetos, um deles é o projeto Empresa Amiga da Escola, onde visa priorizar parcerias público privadas para ajudar as escolas do nosso município, tivemos também início de reuniões do projeto Dia de Doar, e também estamos trabalhando no projeto sobre alimentos que dispõe sobre o combate, desperdício e também futura doação desses alimentos as pessoas que mais precisam, continuamos trabalhando e colocamos o gabinete a sua disposição”.

Rosi Ecker Schmitt – “Comunidade Gramadense, no primeiro semestre do ano de 2020 iniciou com muitos planos, expectativas, ideias e fomos surpreendidos com uma pandemia mundial que fez com que reinventássemos todos os nossos planos para auxiliar a comunidade. Nesse período realizei mais de 100 proposições para auxiliar nossa comunidade, no interior, nos bairros, no centro da cidade, estou à disposição da nossa comunidade. Um abraço a todos”.