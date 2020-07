Socialplast busca mão de obra qualificada para a indústria do plástico gaúcha

Continua depois da publicidade

Devido ao momento de crise atual, o desemprego tornou-se realidade para muitos. Em contrapartida, a indústria do plástico no Rio Grande do Sul segue com a necessidade de mão de obra qualificada. Pensando nisso, o Sinplast-RS abriu o escopo da plataforma online Socialplast.

A ferramenta, entre outras funções, atua como um “Banco de Talentos”, onde as empresas terão acesso a currículos de diferentes áreas ligadas à indústria. Profissionais e estudantes do segmento podem cadastrar e manter seus dados atualizados para participarem da busca e recrutamento de associados e filiados ao Sinplast-RS. Acesse http://www.socialplast.org.br/talentos e participe cadastrando seu currículo gratuitamente!



Mais sobre o Socialplast: é uma plataforma nova, inaugurada pouco antes da pandemia e criada como um benefício para as empresas, agora abrindo seu espaço para cooperar também com a sociedade no mercado de trabalho. Em torno de 200 indústrias do plástico de diferentes municípios gaúchos têm acesso à ferramenta gratuitamente.