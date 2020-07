Ação beneficia agricultores e estudantes em Gramado

Continua depois da publicidade

A valorização da agricultura local, com garantia de renda, e alimentação de qualidade para os alunos nas suas casas têm sido proporcionadas no município de Gramado, através da compra de alimentos da agricultura familiar pela Prefeitura, com recursos do Programa Nacional da Alimentação Escolar (Pnae), e o fornecimento às famílias dos alunos cadastradas. Nesta quarta-feira (29/07) aconteceu mais uma entrega de 3.311 kits de alimentos para famílias de estudantes, organizada pelas secretarias municipais da Educação e da Agricultura e Emater/RS-Ascar, parceira da Secretaria Estadual da Agricultura, Pecuária e Desenvolvimento Rural (Seapdr). Com esta terceira etapa, já foram entregues 9.980 kits de alimentos da agricultura familiar no município.

A medida beneficia alunos de 28 escolas de educação infantil, ensino fundamental e educação de jovens e adultos de Gramado, além de 40 agricultores familiares que habitualmente fornecem merenda escolar para as escolas. Entre estes fornecedores, está a agroindústria Marschner Sabores, que produz biscoitos e massas e participa do Pnae há cinco anos. “E agora, mais do que nunca, precisamos continuar trabalhando e nos adaptar a essa nova realidade. Foi através dessa iniciativa, de montar kits com produtos e alimentos dos agricultores familiares, que permitiu uma aproximação de forma mais segura de quem produz com quem mais precisa, ajudando a garantir a segurança alimentar de ambos os lados”, destaca a jovem Giovana Marschner.

A Emater/RS-Ascar, como articuladora do Programa, orienta e promove o acesso dos agricultores ao Pnae e outras oportunidades. “Nós fazemos visitas às famílias e planejamos com elas o processo de produção, trabalhando na área técnica e social, e as incentivamos na formalização e criação de agroindústrias, pensando na alimentação dos nossos alunos com qualidade e valor nutritivo de excelência”, salienta a extensionista rural da Emater/RS-Ascar, Nelcy Frata. Ela ressalta ainda que Gramado é referência no Estado nesta ação e que a entrega dos produtos pelas famílias rurais, além de agregar renda, proporciona autoestima e a permanência dos jovens nas propriedades.

Foto: Divulgação Emater/RS-Ascar