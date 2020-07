Canela – Capacitação dos operadores e entrevistadores do Cadastro Único

Continua depois da publicidade

A Secretaria Municipal de Assistência, Desenvolvimento Social, Cidadania e Habitação realiza na manhã de hoje (31), capacitação para operadores e entrevistadores do Cadastro Único para Programas Sociais do Governo Federal.

O objetivo da capacitação é a atualização dos conhecimentos das equipes que atendem na secretaria e nos CRAS – Santa Marta e Canelinha sobre o auxílio emergencial, funcionamento de aplicativos, novo aplicativo da Fundação de Articulação e Desenvolvimento de Políticas Públicas para Pessoas com Deficiência e com Altas Habilidades no Rio Grande do Sul – FADERS (Passe Livre), nova versão do programa do cadastro único, troca de responsável familiar, Benefício de Prestação Continuada – BPC e prontuário eletrônico.

Rose Jardim é a representante do Comitê Gestor do Programa Bolsa Família no município e recebeu primeiro um treinamento online do Governo Federal para repassar as equipes.

“A capacitação é de extrema importância, pois quanto mais se qualifica os profissionais, melhor eles atendem os beneficiários dos programas sociais”, destacou o secretário Osmar Bonetto.

O Cadastro Único é a ferramenta do Governo Federal para identificação de famílias em situação de vulnerabilidade social e inclusão destas famílias nos programas de transferência de renda.