Canela confirma 9º óbito de residente e mais 22 novos casos de Covid-19

A Prefeitura de Canela divulgou novo boletim epidemiológico, no final da tarde desta sexta (31), com a confirmação de mais uma morte e 22 novos casos. Confira:

LEITURA DO BOLETIM Nº 94

👉 Foram recuperados mais 16 pacientes nas últimas 24h, totalizando 186 pessoas recuperadas. Entre ontem e hoje 22 exames testaram positivo. Assim, Canela possui 63 casos ativos (infectados no momento) e registra 258 casos confirmados desde o início da pandemia. Ao todo foram realizados 2.133 exames.



9º ÓBITO DE RESIDENTE CONFIRMADO NESTA SEXTA

👉 O COE – Centro de Operações de Emergência de Canela recebeu na tarde desta sexta-feira (31) a confirmação do 9º óbito de residente do município devido a complicações ocasionadas pela Covid-19. Trata-se de uma paciente de 34 anos, que enfrentava tratamento contra um câncer e faleceu hoje no Hospital Arcanjo São Miguel, em Gramado.

HOSPITALIZADOS

👉 Atualmente 18 pacientes de Canela estão hospitalizados, sendo que 10 tiveram diagnóstico positivo para o coronavírus e oito ainda aguardam os resultados dos exames.

TRANSPARÊNCIA

👉 Notícias, boletins, gráficos com o monitoramento do vírus em Canela, mapas com números de infectados por bairros e outras informações sobre o enfrentamento da pandemia estão disponíveis no site http://canela.rs.gov.br/coronavirus/ .