HCC e Secretaria de Saúde prestam informações aos vereadores

Trabalhando com a máxima transparência possível no enfrentamento ao coronavírus, a Secretaria de Saúde de Canela e a direção do HCC – Hospital de Caridade de Canela convocaram uma reunião por videoconferência na manhã desta sexta-feira (31), com o objetivo de esclarecer dúvidas e levar informações aos vereadores canelenses. Participaram do encontro virtual a secretária de Saúde, Patrícia Valle, o interventor do HCC, Luiz Cláudio da Silva e o médico Maicon Antonio Carraro. Já representando o Legislativo estavam presentes os vereadores Luciano Melo (MDB), Marcelo Drehmer (Republicanos) e Jerônimo Terra Rolim (PDT).

O médico Maicon Antonio Carraro, que lidera a equipe que está na linha de frente do HCC, abriu a reunião explicando como funcionam os protocolos para a realização de exames e distribuição de medicamentos aos pacientes que procuram a tenda ou estão hospitalizados. Maicon também falou sobre as melhorias em infraestrutura executadas na casa de saúde, destacando a aquisição de novos equipamentos e a ampliação de leitos destinados à Covid-19. “O nosso hospital está dando uma resposta muito rápida para a sociedade. As medidas tomadas estão a altura da situação extrema pela qual passamos”, analisa Maicon.

UTI COVID-19 E AÇÕES INTEGRADAS

O interventor do HCC aproveitou a oportunidade para detalhar como está o processo para o funcionamento da UTI Covid-19, que foi homologada pelo Governo do Estado nesta semana e deve entrar em operação nos próximos dias. Luiz Cláudio explicou que a equipe profissional está contratada e passará por treinamento na segunda e na terça-feira (dias 3 e 4 de agosto), para posteriormente dar início aos trabalhos. “Estamos cumprindo protocolos rigorosos e curando pessoas no nosso hospital. Não falta medicamentos e a dedicação dos profissionais da saúde é total. É uma luta diária”, avalia Luiz Cláudio.

Já a secretária de Saúde, Patrícia Valle, fez um resumo das ações de enfrentamento a pandemia e destacou o trabalho integrado entre HCC e Prefeitura. “Estamos trabalhando sete dias por semana, praticamente 24 horas por dia. O poder público precisa do apoio da população para conseguir controlar este vírus. E vocês vereadores são fundamentais nesta comunicação com a comunidade. Por isso, a Secretaria de Saúde está sempre aberta para receber as demandas e sugestões de vocês”, comentou Patrícia Valle.

Na próxima sexta-feira (07), será realizada uma nova reunião virtual para dar oportunidade de participação aos vereadores que não puderam estar presentes no encontro de hoje.

