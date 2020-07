Morador de Gramado comemora alta após vencer Covid-19

Continua depois da publicidade

Mais um vitorioso no combate ao Covid-19. As equipes do Hospital São Miguel comemoram a notícia da recuperação de um paciente que estava internado na Unidade de Internação COVID-19. Segundo informação postada na rede social do São Miguel, “o paciente Sr. Maurício Ramm, morador de Gramado, precisou ser internado alguns dias no HASM, onde durante a sua internação, teve passagem pela UTI, aos cuidados do Coordenador da Unidade de Tratamento Intensivo do HASM Dr. Fernando Zanon e sua equipe, e também pela Enfermaria de Isolamento, representada na foto pela Enfermeira Coordenadora da Enfermaria Daniela Stocco e sua equipe”. Mauricio teve cuidados intensivos e teve alta hoje (31). Segundo informação publicada, “o paciente e familiar autorizaram a divulgação desta matéria, a fim de demonstrar que também existem notícias boas durante este enfrentamento do COVID-19, como exemplo a dedicação, superação e a coragem”.

O Hospital São Miguel através de sua Direção, Comissão Interventora e Direção Técnica agradecem as suas equipes envolvidas no tratamento do COVID-19 “e deseja aos pacientes e familiares plena recuperação”, foi o post.

Fonte: Blog do Gerson

Foto – Facebook Hospital São Miguel