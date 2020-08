Canela e Gramado voltam à bandeira laranja

Continua depois da publicidade

O Governador Eduardo Leite anunciou, no final da tarde desta segunda (3 de agosto) que aceitou o recurso da região de Caxias do Sul, região a qual pertencem Canela e Gramado, desta forma, a região volta à bandeira laranja partir de amanhã (4 de agosto).

No geral, Eduardo Leite disse que existe uma estabilização no número de casos e de óbitos em razão do novo coronavírus, no Estado, o que pode indicar redução nas restrições a partir das próximas semanas.

Para o período de 04 a 10 de agosto, portanto, viveremos um período de retorno de algumas atividades.

A região de Taquara, a qual pertence São Francisco de Paula, Três Coroas e Igrejinha, segue em bandeira vermelha.

Informações complementares sobre o Distanciamento Controlado, ainda hoje, no Portal da Folha.