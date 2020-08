Castelli Escola de Chocolataria promove cursos online ao vivo

Continua depois da publicidade

Para quem deseja se aprimorar na área da chocolataria, a Castelli Escola de Chocolataria traz novidades em cursos online, ao vivo, para o mês de agosto.

A programação de cursos conta com temas interessantes e pertinentes

para o momento, com profissionais renomados em suas áreas de atuação.

Confira os cursos:

Chocolate Design Thinking (6h – Dias 10,13, 17 e 20/08). Para o empreendedor que busca soluções de problemas e formas de inovar no atual contexto, o processo da abordagem do Design Thinking aplicado ao universo do chocolate propõe um novo

mindset na gestão.

Ministrado pela engenheira de alimentos e especialista em chocolates, Luciana Monteiro.

Boas Práticas em Chocolataria (3h – Dias 21 e 28/08). Aplicação de procedimentos corretos de higiene na produção de chocolates e derivados, conforme a legislação.

Ministrado pela especialista em tecnologia de alimentos e consultora em segurança alimentar, Raquel Chesini.

Chocolate Trends. Da Pandemia a 2030 (3h – Dias 24 e 27/08). As principais tendências de alimentação com foco na área da chocolataria e o comportamento do consumidor.

Ministrado por Jumar Pedreira, renomado profissional na área de marketing, trade marketing, P&D, e Inovação com foco na indústria de alimentos.

Empreendedorismo em Chocolataria Bean to Bar (6h – Dias 31/08, 2/09 e 4/09).

Para quem deseja empreender e conhecer de perto as etapas da produção de um chocolate a partir do cacau fino até a barra do chocolate.

Ministrado por Andrei Martinez, chocolate maker, chef chocolatier, empreendedor, especializado em gestão de negócios.

Vagas limitadas. Valores promocionais para inscrições antecipadas. Descontos de 15% para um curso, 20% para 2 cursos e 25% para 3 ou 4 cursos.

Mais informações e inscrições em Castelliescolachocolataria.com.br/online