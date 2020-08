Gramado registra 36 novos casos e 37 pacientes recuperados

Continua depois da publicidade

O boletim epidemiológico do Centro de Operações de Emergências (COE) Gramado desta segunda-feira (03), registra mais 36 notificações de casos positivos. Outras 37 pessoas se recuperaram para Covid-19 no município, totalizando 294 curados. Até o momento são 375 registros positivos, sendo que 71 estão em isolamento domiciliar.

O Hospital São Miguel está com cinco pacientes residentes internados, sendo três confirmados. Dos casos positivos na unidade, dois estão na UTI e um na Enfermaria. Já um que está na Enfermaria é considerado suspeito para Covid-19.

Já entre as internações de não residentes, nove confirmados: seis se encontram na UTI e três na Enfermaria. Há também um paciente na UTI e dois na Enfermaria considerados como suspeitos.

Óbito de não residente

O Centro de Operações em Emergências – COE Gramado e o Hospital Arcanjo São Miguel registraram nesta segunda-feira, dia 03, o sétimo óbito de não residente do município, decorrente do Covid-19. A paciente do sexo feminino estava internada na UTI, tinha 75 anos e residia em Novo Hamburgo. O óbito ocorreu no final da manhã de hoje.