Guias do RS, o elo frágil na corrente do turismo, está arrebentando

Continua depois da publicidade

Nesta época de tanta tristeza com esta doença, o Governo Federal liberou diversas linhas de crédito para empresas da área do turismo durante esta parada, ação importante para a retomada do segmento no pós pandemia. São hotéis, agências, restaurantes, parques, entre tantos outros que poderão acessar estes recursos, tendo também um olhar especial para as companhias aéreas, todos igualmente prejudicados pela parada geral e possível quebradeira de diversas empresas. É um alento para todos enquanto aguardamos por tempos melhores. Merecem este cuidado, pois é uma indústria limpa, que se renova sempre, sustentam milhões de pessoas e nos trazem muitas alegrias, conforto, prazer e negócios.

Bacana esta ajuda para as empresas, mas os guias de turismo, como ficam?

A maioria não recebeu o auxílio Federal e tanto as Secretarias de Turismo dos Municípios, bem como a do Estado, não se aperceberam que o cenário para a maioria deles é terrível, pois grande parte é freelancer e não tem vinculo com as agências ou grande empresas. Quando irão interceder por eles?

É gente sem grana para subsistência, alimentação e pagar contas. Não se esqueçam que os guias são imprescindíveis neste contexto todo, pois eles fazem a ligação direta entre o viajante e os demais entes do turismo, como hotéis, transporte, parques, museus, destinos, alimentação e tudo mais que fazem o setor acontecer.

Um avião precisa dos pilotos e comissários, mas sem a turma da manutenção e combustível, já era: caem. E o turismo está também assim, caindo. Mas vai levantar e alçar grandes voos.

Nada melhor que uma campanha para ajudar este pessoal, principalmente de empresas que sempre precisaram deles: agências, hotéis, transportadoras, restaurantes, destinos, entre outros. Um pouquinho de cada um e o problema estaria sendo contornado. E os governos, tanto municipais como o estadual, podem fazer a sua parte, bem como as Câmaras de Vereadores Municipais e a Assembléia Legislativa do Estado podem se engajar nesta campanha, pois se antes tinham grana para viajar, também podem agora ajudar.

De nada adianta querer divulgar potencialidades no turismo, se quem leva o pessoal para todos os lugares em nosso estado estar passando fome, necessidade e privação. Eles precisam de ajuda, maioria está legalizado, inscrito no Cadastur e sempre trabalharam direitinho, fazendo a alegria de todos os viajantes. E o Sindicato está inoperante, faz tempo, uma pena.

Todos nós estamos sofrendo, inclusive as grandes empresas, só que alguns sofrem mais que as outras. E uma cesta básica em casa faz muita diferença. Eles estão pedindo socorro.

Inclusive uma Vakinha está sendo feita para ajudar. Acesse por aqui: https://www.vakinha.com.br/vaquinha/nos-por-nos-mesmos

Participem, ajudem, amparem e se engajem na forma que puderem, para quando vocês voltarem a viajar, saibam que foi importante para toda uma categoria profissional que sempre zelou pelas suas grandes experiências e melhores lembranças. O Turismo agradece.

Colaboração com o Jornal Cidade Sorriso e autoria de Francisco Muller – Editor do Jornal Cidade Sorriso

*Publicação a pedido