Menor é apreendido após assalto a mercado em Canela

No começo da noite de segunda-feira (03/08), a Brigada Militar, através da Força Tática, prendeu no Bairro São Rafael, em Canela, o adolescente infrator, de 16 anos, suspeito do roubo a um mercado no Bairro Canelinha.

Foram apreendidas uma réplica de pistola e as roupas utilizadas no crime

O crime ocorreu no começo da tarde, quando um homem entrou no estabelecimento, levantou a camisa mostrando uma arma na cintura, anunciou o roubo e pegou o dinheiro do caixa. Logo saiu tomando rumo ignorado.

De posse das imagens das câmeras de segurança do mercado, as guarnições da Brigada Militar de imediato iniciaram as buscas pelo suspeito.

Após informações coletadas e com a colaboração de populares, por volta das 18h30, a guarnição da Força Tática chegou ao suspeito. O menor de 16 anos não ofereceu resistência e mostrou o local onde estava a arma, um simulacro (réplica) de pistola e a calça preta que ele tirou no caminho quando correu. No momento da prisão ele ainda estava com o boné e o moletom utilizados no crime.

O adolescente infrator foi apreendido e conduzido à delegacia para registro.

