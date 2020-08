Gramado – 12 novos casos foram registrados nesta terça-feira

Continua depois da publicidade

O boletim epidemiológico do Centro de Operações de Emergências (COE) de Gramado desta terça-feira (04), confirma 12 casos novos para Covid-19. Com isso, há 387 testagens positivas para residentes de Gramado.

Deste total, 299 casos já estão recuperados e outros 78 moradores seguem em isolamento domiciliar.

Internações

O Hospital Arcanjo São Miguel tem dois moradores de Gramado confirmados com Covid-19. Um deles está na UTI e o outro está na enfermaria. Também há dois residentes suspeitos que recebem cuidados na enfermaria.

Há, ainda, mais 11 pacientes naturais de outros municípios que estão internados no São Miguel: seis confirmados com Covid-19 estão na UTI. Outros quatro positivos para a doença estão na enfermaria. Também há mais um caso suspeito internado na enfermaria.

Oitavo óbito

Nesta terça-feira, dia 4, foi registrado mais um óbito no município decorrente de Covid-19. É um homem de 67 anos, morador de Gramado, que tinha comorbidades. O falecimento ocorreu no início da tarde desta terça. O paciente estava internado desde o dia 11 de julho. Este é o oitavo óbito de residente positivo para Covid-19.

