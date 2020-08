Gramado registra seu 8º óbito de residente em razão do coronavírus

Continua depois da publicidade

Município teve 85 altas hospitalares desde março, de pacientes com Covid-19



O Centro de Operações em Emergências – COE Gramado e o Hospital São Miguel lamentam o registro de mais um óbito no município decorrente de Covid-19. É um homem de 67 anos, morador de Gramado, que tinha comorbidades. O falecimento ocorreu no início da tarde desta terça-feira, dia 04. O paciente estava internado desde o dia 11/07. Este é o oitavo óbito de residente positivo para Covid-19 registrado no município. No final da tarde de hoje o boletim epidemiológico do COE deve ser atualizado.

83 ALTAS HOSPITALARES

Somente ontem, o Hospital Arcanjo São Miguel teve mais cinco altas de pacientes que estavam internados com Covid-19. Os pacientes estavam nas Enfermarias de Tratamento ao Covid-19 ou na Unidade de Tratamento Intensivo. Desde março, o hospital teve 108 pacientes tratados com Síndrome Respiratória Grave, suspeitos ou confirmados de Covid-19, contabilizando até o momento 85 altas hospitalares, sendo que 15 pacientes permanecem internados nas enfermarias.

O COE registrou, até ontem, 375 pessoas com diagnóstico positivo para Covid, das quais 294 estão curadas e 74 ainda são portadores da doença (estão hospitalizadas ou em isolamento domiciliar).