São Francisco de Paula – Polícia Civil prende investigado por estelionato de rifa falsa

A Polícia Civil prendeu em flagrante nesta manhã (04) no centro de São Francisco de Paula, um homem que estava oferecendo a venda de rifas falsas, induzindo as vítimas do golpe ao erro, mostrando fotografias de criança com suposta deficiência física.

Além de blocos de rifas, foram apreendidas as fotografias referidas e dinheiro em notas trocadas. Apurou-se que o investigado pratica o crime em várias cidades do Estado e havia vendido cerca de 20 rifas em São Francisco de Paula nesta manhã.

A Delegada de Polícia Fernanda Aranha, titular da DP de São Francisco de Paula, alerta a comunidade em golpes desta natureza, orientando as pessoas a buscarem mais informações na Polícia Civil, desconfiando das informações.

O preso foi encaminhado ao presídio local.