Tomógrafo entra em funcionamento e auxilia HCC no combate ao coronavírus

Continua depois da publicidade

Com o apoio da comunidade a Prefeitura de Canela realizou a aquisição de um equipamento para o Hospital de Caridade de Canela (HCC) que é extremamente importante no enfrentamento à Covid-19 e outras doenças como câncer e AVC. O tomógrafo, que entrou em funcionamento nos últimos dias, capta imagens detalhadas que reconstroem tridimensionalmente partes do corpo e dão aos médicos uma visão fiel do esqueleto, dos pulmões e das vias aéreas, além de outros órgãos internos.

O equipamento foi adquirido ao custo de R$ 798 mil, contando com apoio de uma campanha da comunidade para arrecadar recursos. O interventor do HCC, Luiz Cláudio da Silva, destaca que esta é mais uma ação para melhorar a estrutura do hospital neste momento de pandemia. “Só temos a agradecer a todos que colaboraram de alguma maneira. Todas as doações foram importantes, desde aqueles canelenses que contribuíram com aquilo que podiam como empresas que aportaram quantias consideráveis. Em nome de toda equipe do HCC, o nosso muito obrigado”, comentou Luiz Cláudio.

DIAGNÓSTICO PRECISO E RÁPIDO

O tomógrafo realiza uma espécie de raio-x que enxerga em 360 graus o corpo humano. Por isso, o exame gera imagens em fatias, que podem ser analisadas de qualquer ângulo.

E agora o HCC disponibiliza este serviço no próprio hospital, facilitando a logística e agilizando os atendimentos. “É um equipamento moderno que possibilita um diagnóstico mais preciso e rápido para inúmeras doenças, inclusive Covid. Essa aquisição gera economia para o hospital, além de possibilitar a realização de um maior número de exames e a visualização em tempo real em qualquer computador do HCC”, explica o médico Maicon Antonio Carraro, lembrando que o tomógrafo será fundamental para os trabalhos na UTI Covid que receberá pacientes com maior gravidade.

O tomógrafo é da marca Siemens, uma das mais conhecidas e renomadas fabricantes desse aparelho no mundo. O prefeito Constantino Orsolin destaca que esta conquista demonstra a força e a união da sociedade no enfrentamento do coronavírus. “Poder público e iniciativa privada agiram rapidamente e de mãos dadas estão dando uma resposta efetiva no combate a este vírus”, avalia o prefeito Constantino Orsolin.

Fotos: Divulgação