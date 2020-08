Alpen Park comemora 17 anos

Continua depois da publicidade

Em um ano bastante atípico, não faltam motivos para comemorar 17 anos de atuação.

O Alpen Park inaugurou em 1º de agosto de 2003 e comemora em 2020 seus 17 anos. Tendo em sua essência o pioneirismo, cuidado com meio ambiente e segurança acima de tudo e pra todos, também tem em seus valores o carinho e zelo pela comunidade onde atua.

A segurança é uma das principais diretrizes do parque, com treinamentos rotineiros para equipe, manutenção continua de equipamentos e check-lists diários para uma experiência segura dos visitantes. Pela comunidade, ao longo dos anos ajudou instituições vulneráveis, apoiou eventos, e neste ano, foi a primeira empresa a doar um respirador ao Hospital de Canela, na luta contra o corona vírus.

O aniversário do parque está sendo um pouco diferente do habitual, em virtude do momento em que vivemos com a presença da COVID-19. No entanto, a equipe segue mantida e novos projetos em andamento, o que reforça aquilo que o parque acredita. “Entendemos que o parque faz parte de um contexto maior, englobando visitantes, colaboradores, fornecedores e comunidade. Desde o início da pandemia, tivemos como objetivo maior manter todos a nossa volta seguros. Os esforços estão sendo grandes parar mantermos nossa equipe e ainda temos a pretensão de lançar neste ano novidades. Acreditamos que valorizar a equipe e seguir confiantes fará diferença em 2021, ano que, assim como o Alpen, toda comunidade tem esperança em prosperar”, salienta o diretor Renato Fensterseifer Júnior.

O que vale salientar é que mais do que nunca, o parque está presente na vida dos Canelenses e Gramadenses. E isso é muito gratificante pra o Alpen Park, uma vez que almeja que o público local tenha a sensação de pertencimento a ele. Com entrada gratuita, para desfrutar da paisagem, usufruir das dependências do parque, curtir o Augusta Burger e vivenciar uma experiência em meio a natureza, a visita é um convite. Além disso, com comprovação de residência em Canela ou Gramado, o titular do comprovante e familiares de primeiro grau ainda garantem 50% de desconto nas atrações, frisa Fensterseifer.









Informações sobre dias e horários de funcionamento, bem como atrações abertas e formatos de ingressos, podem ser buscadas nas redes sociais do parque e também no www.alpenpark.com.br.