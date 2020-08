Hospital de Canela continua recebendo apoio da comunidade

Continua depois da publicidade

O Hospital de Caridade de Canela continua recebendo apoio da comunidade para enfrentar a Covid-19. Na última segunda-feira, 3, o gerente do Sicredi Canela, Luís Fernando Volkweiss, oficializou a entrega de 12 totens de álcool em gel que serão instalados no hospital e pela cidade. Os equipamentos foram recebidos pelo interventor do HCC, Luiz Claudio da Silva, e por Mônica Leite e Vanessa Bressan, da Secretaria da Saúde de Canela. “O Sicredi tem sido nosso parceiro nos últimos anos. Por intermédio do secretário de Turismo, Ângelo Sanches, contribuiu mais uma vez”, agradece Luiz Claudio.

Sabemi entregou respiradores

O interventor também agradece ao grupo Sabemi pela doação de dois novos respiradores. Os equipamentos foram instalados nos novos leitos específicos para atendimento de casos de coronavírus. “No atual cenário, é de extrema importância sabermos que podemos contar com a ajuda da comunidade e de parceiros. Nosso muito obrigado ao grupo Sabemi nas pessoas do Sérgio Santos e da esposa, Marta Severo, que sempre contribuem com nosso hospital”, afirma.

CAPACITAÇÃO

Outra novidade que contou com apoio comunitário e que deve entrar em operação nos próximos dias é a UTI Covid-19 do HCC. Os responsáveis técnicos começaram o treinamento da equipe na segunda-feira, 3. “Muito já foi feito e muito ainda temos por fazer. Quero agradecer a cada um que nos ajudou para alcançarmos importantes conquistas, como a UTI Covid-19 que será realidade nos próximos dias. Foram muitas doações que nos proporcionaram que as ações se concretizassem. Gostaria de nominar cada um, mas não posso cometer o erro de esquecer alguém. Seguimos planejando para melhorar cada dia mais”, conclui Luiz Claudio.

Reunião da equipe técnica

Fotos: Divulgação HCC/Halder Ramos